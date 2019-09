Los Miami Dolphins honran a María C. Alonso con el Premio NFL al liderazgo de la herencia hispana presentado por Nationwide

MIAMI GARDENS – Los Miami Dolphins galardonaron a la Presidenta y Primera ejecutiva María C. Alonso del United Way of Miami-Dade con el Premio NFL al liderazgo de la herencia hispana presentado por Nationwide.

La NFL, la fundación Hispanic Heritage Foundation (HHF) y Nationwide se unen para presentar por noveno año consecutivo los Premios NFL al liderazgo de la herencia hispana durante la celebración en 2019 del Mes de la herencia hispana. Los premios reconocen las contribuciones de líderes hispanos en cada región donde está localizado un equipo de la NFL.

Los Miami Dolphins honrarán a Alonso durante su partido del 15 de septiembre cuando enfrenten a los New England Patriots.

“Al ser criada como una Dolfan (aficionada a Dolphins), es particularmente gratificante ser reconocida por mi equipo, uniendo mi nombre al de líderes de la comunidad que por años he admirado”, expresó Alonso. “Me enorgullece formar parte del tapiz diverso y valioso de Miami y honrada de formar parte de United Way, una organización cuya esencia misma es potenciada por esfuerzos por construir una comunidad, reforzada por su diversidad y compasión”.

Nacida en Detroit, Michigan, y formada en Miami, Florida, Alonso es hija de inmigrantes cubanos. Después de una carrera de 22 años de duración con Bank of America, aceptó la encomienda de ser Presidenta y Primera ejecutiva de United Way of Miami-Dade en agosto de 2017. En su posición, es responsable de liderar la pasión y conocimientos expertos de individuos y socios corporativos y comunitarios para de esa manera apoyar la misión del United Way de construir comunidades al propiciar a que las personas cuiden al prójimo. Trabajando junto a un equipo de más de 200 profesionales, Alonso guía la dirección estratégica, operaciones y finanzas de la mayor entidad privada y sin fines de lucro que provee fondos para servicios humanos y de salud en el Condado Miami-Dade. Más recientemente, United Way de Miami-Dade se asociaron con Miami Herald/El Nuevo Herald y Univision 23 para activar Operation Helping Hands in un esfuerzo para ayudar a los afectados por el Huracán Dorian en las Bahamas y otras áreas afectadas. Para más información por favor visite www.unitedwaymiami.org/ohh.

Antes de incorporarse a United Way of Miami-Dade, Alonso fue parte de la junta de síndicos de United Way, guiando sus inversiones en programas de organizaciones en áreas de educación, estabilidad financiera y salud. Alonso posee un historial destacado de liderazgo en su comunidad, fungiendo como miembro y directora de varias juntas de síndicos de instituciones claves en el sur de la Florida. Posee una maestría en administración de empresas (MBA) de Florida International University y un grado en ingeniería industrial de University of Miami. Reside en Coral Gables con su esposo y mascotas.

Cada galardonado seleccionará una organización de su preferencia que sirva a la comunidad hispana, la cual recibirá un donativo de $2,000.

Alonso seleccionó a United Way of Miami-Dade como la organización que recibirá este donativo.

En su tercer año de existencia, el apoyo de Nationwide de los Premios al liderazgo de la herencia hispana continúa demostrando el compromiso de esta empresa con la comunidd hispana. Además de la asociación de Nationwide con la fundación Hispanic Heritage Foundation, la empresa de seguros y servicios financieros con sede en Columbus, Ohio también está asociada con las entidades Latina Style, Unidos US, United States Hispanic Chamber of Commerce, Association of Latino Professionals For America, Hispanic Scholarship Fund, Hispanic Association on Corporate Responsibility y Prospanica. El patrocinio de los Premios al liderazgo de la herencia hispana se alínea con el objetivo de Nationwide de asociarse con organizaciones que comparten los valores de la empresa de mejorar las vidas de los demás y de aportar a su comunidad.