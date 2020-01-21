AC en la mañana: Chan Gailey, un gran acierto de los Dolphins

También está la relación con Ryan Fitzpatrick. Fitzpatrick fue el quarterback de Gailey en los tres años que dirigió a los Bills (2010-2012) y cuando fue coordinador ofensivo de los Jets (2015-2016). Las estadísticas muestran que Fitzpatrick tuvo algunas de sus mejores temporadas con Gailey, y hay buenas razones para creer que Fitzpatrick tuvo algo de incidencia en su contratación. Como mínimo, esto mejora los chances de que Fitzpatrick quiera regresar por otra temporada, lo cual apoyo completamente.

Pero no solo Fitzpatrick se beneficiará con esto. Gailey tiene la costumbre de trabajar con quarterbacks jóvenes, y dado que los Dolphins esperan seleccionar uno en el draft de abril, el conocimiento e instrucción que Gailey puede proporcionar tiene que haber sido muy atractivo para Flores al tomar esa decisión. Dicho sea de paso, Gailey también fue quarterback en sus tiempos de jugador

Así que visto desde cualquier perspectiva, esta contratación cumple con todos los requisitos.

No hay dudas de que la ofensiva de los Dolphins no está siquiera cerca de donde debe estar, lo cual quedó claro durante gran parte de esta temporada pasada, pero también habrá importantes incorporaciones en los próximos meses.