AC en la mañana: Chan Gailey, un gran acierto de los Dolphins

Antes de empezar, debo admitir que no soy imparcial respecto a Chan Gailey.
Lo conozco desde comienzos de los 70 cuando estudiábamos juntos en la Universidad de la Florida, y lo considero un amigo. Es un hombre noble y bueno, con una familia maravillosa, pero la razón por la cual estoy tan tranquilo y entusiasmado por su incorporación a los Miami Dolphins como coordinador ofensivo no tiene nada que ver con nuestra relación personal.
Tiene que ver simplemente con el hecho de que es una de las más brillantes mentes ofensivas del fútbol americano.
Chan Gailey lo ha demostrado a lo largo de su extensa y variada carrera como entrenador durante 42 temporadas. Lo ha demostrado como entrenador en jefe tanto a nivel colegial como en la NFL, y también en sus numerosas oportunidades como coordinador ofensivo.
Y no tengo porque dudar de que lo demostrará otra vez con los Dolphins en su segundo pasaje por el equipo, luego de haber sido el coordinador ofensivo en las temporadas 2000 y 2001, que terminaron con un récord de 11-5 ambas veces.
Estoy seguro de que desean conocer su filosofía ofensiva; si es alguien que prefiere utilizar todo el campo o enfocarse en un estilo más tradicional. Aunque a menudo utiliza esquemas de cuatro receptores y un corredor, los cuales seguramente veremos muy seguido con los Dolphins, lo importante de Gailey es que ni a él ni a su ofensiva se le pueden etiquetar fácilmente.
Gailey busca ajustarse a los jugadores que tiene. Puede mostrar una cosa un domingo y otra diferente la semana siguiente, lo cual se asemeja bastante al estilo de Brian Flores. Tiende a ser más humilde que testarudo, pero no deja de ser un feroz competidor. Nunca pone el énfasis en él mismo o en su sistema, sino en ser flexible y aprovechar al máximo el talento con el que dispone. Es un entrenador creativo y audaz, pero ni siquiera por un momento cree que es la persona más inteligente del grupo, lo cual en parte explica por qué es tan querido y respetado.
Gailey ha salido de un retiro de tres años para tomar esta posición. Lo conozco lo suficiente como para decir que él no hubiese hecho eso para ir detrás de cualquier posición o equipo. Tenía que ser una decisión inteligente y correcta, y que tuviera la promesa de convertirse en una experiencia memorable.
Sí, hay muchas cosas positivas sobre la contratación de Gailey. Su vasta experiencia será un gran aporte para un cuerpo técnico bastante joven. La temporada pasada, los Dolphins esperaban encontrar eso en Jim Caldwell, antes de que se tomara una licencia por motivos personales. Pero ahora tienen a Gailey, quien ostenta en su curriculum el haber sido entrenador en jefe de los Dallas Cowboys y los Buffalo Bills, así que no existen muchas cosas que no haya visto antes.
También está la relación con Ryan Fitzpatrick. Fitzpatrick fue el quarterback de Gailey en los tres años que dirigió a los Bills (2010-2012) y cuando fue coordinador ofensivo de los Jets (2015-2016). Las estadísticas muestran que Fitzpatrick tuvo algunas de sus mejores temporadas con Gailey, y hay buenas razones para creer que Fitzpatrick tuvo algo de incidencia en su contratación. Como mínimo, esto mejora los chances de que Fitzpatrick quiera regresar por otra temporada, lo cual apoyo completamente.
Pero no solo Fitzpatrick se beneficiará con esto. Gailey tiene la costumbre de trabajar con quarterbacks jóvenes, y dado que los Dolphins esperan seleccionar uno en el draft de abril, el conocimiento e instrucción que Gailey puede proporcionar tiene que haber sido muy atractivo para Flores al tomar esa decisión. Dicho sea de paso, Gailey también fue quarterback en sus tiempos de jugador
Así que visto desde cualquier perspectiva, esta contratación cumple con todos los requisitos.
No hay dudas de que la ofensiva de los Dolphins no está siquiera cerca de donde debe estar, lo cual quedó claro durante gran parte de esta temporada pasada, pero también habrá importantes incorporaciones en los próximos meses.
Pero la primera pieza importante ya está colocada. Los Dolphins tienen un nuevo coordinador ofensivo, y créanme cuando digo que han tomado una decisión muy inteligente.