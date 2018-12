Tres Puntos Clave De Dolphins-Vikings

La Ofensiva aérea tuvo muy pobre rendimiento en este partido. Cuando se termina con 37 yardas netas a través del pase ayudado por 9 sacks sufridas por Tannehill , (igualando un record del club) es muy difícil ganar un partido. Los recibidores no fueron un factor combinándose para solo 5 pases atrapados. El líder fue Amendola y capturo apenas 3 para 30 yardas. Los Sacks provocaron que la ofensiva perdiera un total de 71 yardas y colocaron a Tannehill, en una situación muy difícil, teniendo que enfrentar situaciones de tercer down y muchas yardas en varias ocasiones. Todo esto resultó en que Miami termina logrando solo 2 de 12 conversiones de 3er down y 0 de 2 en conversiones de 4to down.