Injury Report: Week 10 Dolphins at Colts

The Miami Dolphins will be without center Aaron Brewer and wide receiver Jared Wayne for Sunday's game against the Colts.
As of Friday, November 13, 2026:
WR Chris Bell | Knee | DOUBTFUL
C Aaron Brewer | Concussion | OUT
LS Tucker Addington | Shoulder | -
CB Darrell Baker Jr. | Knee | QUESTIONABLE
EDGE Malik Herring | Neck | -
TE Will Kacmarek | Quad / Knee | -
WR Jared Wayne | Quad | OUT
RB Kaytron Allen | Quad | -
S Michael Taaffe | Wrist | -
S Dante Trader Jr. | Shoulder / Groin | -
RB Jaylen Wright | Quad | -