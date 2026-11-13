 Skip to main content
#PhinsUp
Advertising

Miami Dolphins News

Injury Report: Week 10 Dolphins at Colts

Nov 13, 2026 at 04:15 PM
Author Image
Dolphins Staff

MiamiDolphins.com

Injury Report 16x9

The Miami Dolphins will be without center Aaron Brewer and wide receiver Jared Wayne for Sunday's game against the Colts.

View the full injury report here.

As of Friday, November 13, 2026:

WR Chris Bell | Knee | DOUBTFUL

C Aaron Brewer | Concussion | OUT

LS Tucker Addington | Shoulder | -

CB Darrell Baker Jr. | Knee | QUESTIONABLE

EDGE Malik Herring | Neck | -

TE Will Kacmarek | Quad / Knee | -

WR Jared Wayne | Quad | OUT

RB Kaytron Allen | Quad | -

S Michael Taaffe | Wrist | -

S Dante Trader Jr. | Shoulder / Groin | -

RB Jaylen Wright | Quad | -

Practice StatusGame Status
DNP - Did not participate in practiceOUT - Player will not play
LP - Limited participation in practiceDOUBTFUL - Player is unlikely to play
FP - Full participationQUESTIONABLE - Player is not certain to play
( - ) - Not listed( - ) - Not listed

Related Content

news

Fins Weekly: Dolphins Travel to the Circle City

Catch up on the biggest storylines, hear from players and coaches, and explore new photo galleries to get the latest Week 10 team updates.

news

Transcript: ILB Jordyn Brooks Press Conference - November 13

Read the full transcript from ILB Jordyn Brooks' media availability on November 13, 2026.

news

Transcript: DL Kenneth Grant Press Conference - November 13

Read the full transcript from DL Kenneth Grant's media availability on November 13, 2026.

news

Transcript: HC Jeff Hafley Press Conference - November 13

Read the full transcript from HC Jeff Hafley's media availability on November 13, 2026.

Advertising