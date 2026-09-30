Miami Dolphins reconocen a dos estudiantes-atletas del sur de Florida como nominados a los NFL Latino Youth Honors 2026

Los Miami Dolphins reconocieron en el campo a dos estudiantes-atletas del sur de Florida durante el partido en casa del 27 de septiembre ante los Chiefs, como los nominados del equipo a los NFL Latino Youth Honors 2026. Andrew LaPorte, de Felix Varela High School, y Fernanda Moreno, de Palmetto High School, recibieron cada uno un balón personalizado y participaron como tee kid del partido. Ambos figuran oficialmente como los nominados de Miami para la cuarta edición del programa.

En su cuarto año, los NFL Latino Youth Honors, presentados por Procter & Gamble, reconocen a estudiantes de último año de preparatoria de los mercados de los equipos de la NFL que se destacan tanto en el campo de juego como en el salón de clases y que, además, participan activamente en la cultura y las comunidades latinas. Los 32 equipos de la NFL fueron invitados a seleccionar a un jugador y una jugadora, proceso que este año dio como resultado 61 nominados.

El programa va más allá del fútbol americano. Los nominados se distinguen también por la manera en que representan y mantienen viva su cultura en sus escuelas y comunidades. Cada uno recibe un reconocimiento como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Latina organizadas por el equipo que lo nominó.

LaPorte, ala cerrada, pateador y despejador de los Felix Varela Vipers, fue nombrado Estudiante-Atleta del Año de su equipo. Hijo de madre cubana y padre nacido en Estados Unidos, se desempeña como educador de pares en el Health Information Project, donde orienta a estudiantes de primer año sobre salud mental y abuso de sustancias, y ha sido nominado para presidir el club.

Moreno, capitana y destacada jugadora en ambos lados del campo del equipo femenino de flag football de Palmetto, nació en México y posteriormente se mudó a Miami. Ha obtenido dos reconocimientos como MVP con South Florida Elites y continúa su trayectoria deportiva con RAW Miami, compitiendo internacionalmente como parte de un equipo itinerante.