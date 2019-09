El gran trabajo de Jakeem Grant es recompensado con renovación de contrato

“Creo que ese número (de recepciones) va a crecer nuevamente este año”, pronosticó Grant. “Pienso que tendré un mayor protagonismo, al margen de lo que Chad (coordinador ofensivo Chad O’Shea) y los muchachos tengan para mí. Creo que las recepciones van a aumentar. Siempre hago lo que los entrenadores me piden, estoy mejorando mis habilidades, perfeccionando mis rutas, atrapando balones cada día; me aseguro de que mis rutas y mi técnica estén pulidas a la hora de jugar el partido."

“Firmé la renovación porque me encantan los entrenadores” dijo Grant. “Amo esta organización. Me encanta como dirige el entrenador Flo, exigiendo hasta el más mínimo detalle con su estilo aguerrido. Me encanta el entrenador de posición, Karl Dorrell, también Chad O’Shea. Los aprecio mucho y amo la forma como dirigen. Sentía que aquí iba a tener un futuro brillante."

“Sé que ellos me desafiarán a sacar mi mejor versión. El entrenador Flo lo hace todos los días. Por ejemplo, casi se me cae un balón de despeje, y me dijo ‘Eso para mí es un pase incompleto’. Yo exclamé ‘pero entrenador, lo atrapé’. Él respondió: ‘Para mí es un pase incompleto’. Son esas pequeñas cosas que me hacen ver que el entrenador exige lo mejor de mí. Al considerar todo eso, no fue una decisión difícil. Me ayudarán a convertirme en un gran atleta."