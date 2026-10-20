NFL México y CONADE se unen a Miami Dolphins Academy para crear programas de flag football y educación durante todo el año en todo el país

Cinco horas de capacitación: de la teoría al campo

El 12 de octubre, los entrenadores de Miami Dolphins Academy capacitaron a 15 entrenadores locales: siete de CONADE y ocho del Global Markets Program. La jornada incluyó dos horas de capacitación teórica en el aula y tres horas de práctica en el campo, con especial énfasis en la metodología deportiva y la formación en valores.

De 15 a 65 entrenadores: un modelo de formación de formadores

El 13 de octubre, el primer grupo transmitió los conocimientos adquiridos a otros 50 entrenadores convocados por CONADE. Así, el programa alcanzó a un total de 65 entrenadores. La jornada finalizó con una clínica práctica en la que participaron 100 niñas y niños.

Próxima fase: el programa escolar

Después de esta etapa, los entrenadores capacitados impartirán talleres a profesores de educación física de 100 escuelas de Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz y Quintana Roo durante el ciclo escolar 2026-2027, con actividades previstas para septiembre y octubre, y posteriormente para enero y febrero.

Las escuelas recibirán kits oficiales que incluyen 25 juegos de cinturones de flag football, balones Wilson y manuales técnicos. Además, contarán con el acompañamiento de Miami Dolphins Academy durante seis a ocho semanas.

Rumbo al NFL FLAG U12 Championship

Como cierre de este ciclo, el programa se integrará al torneo nacional NFL FLAG U12, que se desarrollará de noviembre de 2026 a julio de 2027. La meta es llegar a más de 3,000 equipos en los 32 estados del país. Los campeones estatales competirán en el torneo nacional del 26 al 28 de febrero, en colaboración con Tec de Monterrey, por un lugar en el 2027 NFL FLAG International Championship.

Para CONADE, impulsar el deporte en las comunidades significa generar oportunidades de aprendizaje en todo el país y garantizar espacios inclusivos y equitativos dentro del campo. En conjunto, la iniciativa busca consolidar un modelo de capacitación sostenible que fomente hábitos saludables, la inclusión y valores como el liderazgo, el respeto y la disciplina desde la infancia.