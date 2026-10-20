NFL México y CONADE se unen a Miami Dolphins Academy para crear programas de flag football y educación durante todo el año en todo el país

El 12 y 13 de octubre, NFL Mexico, los Miami Dolphins y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) llevaron a cabo un programa de capacitación de Miami Dolphins Academy en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED). La iniciativa, implementada a través del Global Markets Program (GMP), refleja el compromiso de los Miami Dolphins y sus socios locales en México de promover el deporte y acercar la educación física a comunidades de todo el país.
Miami Dolphins Academy está comprometida con el futuro del fútbol americano mediante la formación de la próxima generación de jugadores y líderes. Con un enfoque en el desarrollo de atletas y entrenadores, la donación de recursos y la educación fuera del campo, la Academia crea un entorno divertido, seguro e inclusivo que une a las comunidades para enseñar, aprender y jugar fútbol americano. Miami Dolphins Academy busca apoyar a los estudiantes-atletas, empoderar a las jóvenes y contribuir al crecimiento del flag football. Asimismo, proporciona recursos y ayuda a expandir el deporte a nivel internacional mediante clínicas en España, Brasil y México.
A través de sólidas alianzas comunitarias y la distribución estratégica de recursos, estas iniciativas continúan impulsando el crecimiento del deporte y formando a la próxima generación de aficionados de la NFL. "Es un honor traer Miami Dolphins Academy a México, comenzando con las clínicas de esta semana", afirmó Felipe Formiga, vicepresidente de Desarrollo Internacional de los Miami Dolphins.
"El entusiasmo por la NFL y el flag football en México es extraordinario. Estamos orgullosos de ofrecer programas durante todo el año para entrenadores y escuelas de todo el país, así como de conectar a los aficionados con el deporte de una manera como nunca antes lo habíamos hecho. Estas clínicas demuestran el compromiso de los Miami Dolphins con el crecimiento del deporte en México. Estamos entusiasmados por ver cómo evoluciona el programa de flag football de Miami Dolphins Academy gracias a la extraordinaria colaboración con NFL Mexico y CONADE durante el próximo año".
Cinco horas de capacitación: de la teoría al campo
El 12 de octubre, los entrenadores de Miami Dolphins Academy capacitaron a 15 entrenadores locales: siete de CONADE y ocho del Global Markets Program. La jornada incluyó dos horas de capacitación teórica en el aula y tres horas de práctica en el campo, con especial énfasis en la metodología deportiva y la formación en valores.
De 15 a 65 entrenadores: un modelo de formación de formadores
El 13 de octubre, el primer grupo transmitió los conocimientos adquiridos a otros 50 entrenadores convocados por CONADE. Así, el programa alcanzó a un total de 65 entrenadores. La jornada finalizó con una clínica práctica en la que participaron 100 niñas y niños.
Próxima fase: el programa escolar
Después de esta etapa, los entrenadores capacitados impartirán talleres a profesores de educación física de 100 escuelas de Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz y Quintana Roo durante el ciclo escolar 2026-2027, con actividades previstas para septiembre y octubre, y posteriormente para enero y febrero.
Las escuelas recibirán kits oficiales que incluyen 25 juegos de cinturones de flag football, balones Wilson y manuales técnicos. Además, contarán con el acompañamiento de Miami Dolphins Academy durante seis a ocho semanas.
Rumbo al NFL FLAG U12 Championship
Como cierre de este ciclo, el programa se integrará al torneo nacional NFL FLAG U12, que se desarrollará de noviembre de 2026 a julio de 2027. La meta es llegar a más de 3,000 equipos en los 32 estados del país. Los campeones estatales competirán en el torneo nacional del 26 al 28 de febrero, en colaboración con Tec de Monterrey, por un lugar en el 2027 NFL FLAG International Championship.
Para CONADE, impulsar el deporte en las comunidades significa generar oportunidades de aprendizaje en todo el país y garantizar espacios inclusivos y equitativos dentro del campo. En conjunto, la iniciativa busca consolidar un modelo de capacitación sostenible que fomente hábitos saludables, la inclusión y valores como el liderazgo, el respeto y la disciplina desde la infancia.
Para NFL Mexico, llevar el deporte a más comunidades y fortalecer a quienes lo enseñan es fundamental. "Elevar la calidad de la enseñanza es clave para que el flag football llegue a más comunidades y siga creciendo en todo el país. También es importante empoderar a las mujeres y generar más oportunidades para que ocupen puestos de liderazgo dentro de los cuerpos técnicos. Agradecemos a CONADE por su colaboración y a los equipos del Global Markets Program por ayudarnos a acercar este deporte a niñas, niños y jóvenes", concluyó Arturo Olivé, director general de NFL Mexico.